Le Monde est un Village : LIVE en 2021 sur Auvio

Le jeudi 10 février nous nous retrouverons pour un LIVE en direct et en public sur l'antenne de La Première depuis la Brasserie Sauvenière de Liège avec le groupe Rumbaristas. En attendant ces retrouvailles qui s'annoncent colorées et chatoyantes, nous replongeons quelques minutes dans différents LIVE de l'année 2021. Des moments forcément chargés de très bonnes vibrations et d'appréciables rencontres captées par les fantastiques équipes audio et vidéo du Monde est un Village.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village