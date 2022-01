Le Monde est un Village : Carte Blanche Nicolas Hauzeur sur Auvio

Le violoniste passionné Nicolas Hauzeur se retrouve dans notre studio après avoir choisi minutieusement les musiques ou chansons qu'il souhaite nous faire écouter. Son parcours touche aussi bien la Belgique que les Balkans. Nicolas nourrit un amour considérable pour les créateurs et vocalistes de l'est de l'Europe. Il nous emmènera sûrement visiter quelques repères attachants à ses oreilles, ou voyager entre ses formations Zongora et le Brussels Balkan Orchestra...

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village