Le Monde est un Village : Black Flower Tangi Le Gall Carré sur Auvio

Le saxophoniste/flûtiste bruxellois Nathan Daems est de retour avec ‘Magma’, le nouvel album de Black Flower. Nous découvrons en sa compagnie ce nouveau répertoire. La recette du quintet est un mélange vibrant et hypnotique de jazz éthiopien, d’afrobeat et de psychédélisme, mâtiné d’influences orientales et inspiré par Mulatu Astatke, Fela Kuti ou encore de diverses traditions musicales occidentales. Depuis trente ans déjà, l’accordéoniste breton Tangi Le Gall Carré compose et arrange. Une solide expérience mise au service du groupe Startijenn avec six albums et de nombreux concerts, ou du guitariste Erwan Moal avec deux albums. Au fil des années, le jeu s’est précisé, peaufiné, singularisé… et voici ‘Neus’, premier album sous son nom. Son diatonique y croise six musiciens bretons et irlandais, les flûtes de Sylvain Barou et la cornemuse de Ronan Le Bars… un régal !