Le Monde est un Village : Brésil / Ghana Music sur Auvio

Zjakki Willems nous donne des nouvelles de la production musicale brésilienne actuelle avec trois nouveautés : le nouvel album solo de Caetano Veloso Meu Coco, le disque Delta Estácio Blues de Juraça Marçal, et Cabokaji, jeune groupe de Salvador da Bahia.



Ensuite direction Accra au Ghana pour découvrir la compilation Ghana Music Power House concernant des enregistrements réalisés entre 1973 et 1984 par le Label Essiebons. Le nouveau et l'ancien se croisent allègrement dans Le Monde est un Village.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village