Le Monde est un Village : Concert The Chieftains feat. Carlos Nunez sur Auvio

C'est un géant de la musique irlandaise qui a quitté la scène le 12 octobre dernier : Paddy Moloney, co-fondateur, compositeur principal et arrangeur des légendaires Chieftains. Ce jeudi, Le Monde est un Village vous invite à l'écouter entouré des musiciens de son groupe The Chieftains, et rejoint par le musicien galicien Carlos Núñez. Un enregistrement réalisé par la radio allemande au festival Rudolstadt en 2005... laissant éclater de multiples voire d'infinies connexions celtiques.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village