Le Monde est un Village : Carte Blanche Alexandre Cavaliere sur Auvio

Le violoniste Alexandre Cavaliere baigne depuis son plus jeune âge dans la musique Manouche. D'abord sous les ailes de son père, puis ces dernières années avec des projets plus personnels. Alexandre Cavaliere est régulièrement en concert en Belgique et espérons que vous pourrez très bientôt aller l'écouter dans une de ses créations. Ce mercredi, Alexandre nous parle des artistes qui ont compté dans son parcours original et dans sa vie actuelle.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village