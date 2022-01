Le Monde est un Village : Simon Leleux / Matthieu Saglio sur Auvio

Le percussionniste Simon Leleux nous rejoint pour évoquer `Letter to Levent'. Neuf compositions autour du doholla, instrument originaire d'Égypte aussi appelé darbuka basse, composent cet album hommage à son maître Levent Yildirim, pionnier du jeu moderne de cet instrument. Et comme Simon ne s'ennuie jamais, il nous parlera aussi du tout nouveau disque `Dawn' de Hands in Motion et ses trois virtuoses des percussions : Simon Leleux, Robbe Kieckens et Falk Schrauwen.



Le violoncelliste Matthieu Saglio, à la sonorité très reconnaissable, a enregistré quelques titres de son répertoire en public en juillet 2021 au Festival International de San Javier de Murcia. Sept musiciens l'accompagnent pour cette aventure sur les planches espagnoles.

