Le Monde est un Village : Kieran Fahy et Paddy Moloney / Divanhana sur Auvio

En compagnie du musicien irlandais Kieran Fahy, nous évoquons Paddy Moloney. L'emblématique leader de l'un des plus grands groupes de musique celtique, The Chieftains, nous a quittés en octobre dernier. Nous retraçons quelques étapes de son opulente existence et écoutons des collaborations entre les Chieftains et d'autres interprètes. Ce jeudi, Le Monde est un Village diffusera un concert réalisé avec un musicien galicien impliqué dans la culture celtique, Carlos Núñez.



Découverte aussi de quelques plages du disque Zavrzlama de la formation de Bosnie- Herzégovine Divanhana. Ce sixième album du quintet nous propose des compositions évoquant l'amour dans un registre blues, très apprécié dans leur pays natal. Le groupe est en pleine évolution tout en restant attaché aux valeurs sûres de ses racines.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village