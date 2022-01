Nous sommes à peine sortis des Fêtes de fin d'année et déjà d'autres événements s'annoncent...Dans un mois exactement les Valentins et Valentines afficheront ou renouvèleront leur passion amoureuse !

Tour du monde de sentiments partagés et amoureux ce vendredi soir dans Le Monde est un Village.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village