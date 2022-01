Le Monde est un Village : Lorcan Fahy - Hoven Droven sur Auvio

Lorcan Fahy et Jeremie Fraboni viennent de publier un mini album labellisé de façon incarnée ou humoristique Hills of Belgium. Lorcan nous rejoint en studio pour nous détailler le fond, la forme et le plaisir de cet enregistrement.



Trad est le titre de la formation Hoven Droven, le groupe suédois de 5 comparses a été créé en Suède à la fin des années 80 et a comme particularité l'adaptation plutôt enlevée voire hard-rock de chansons folk suédoises.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village