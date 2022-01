Le Monde est un Village : Baba Sissoko - Joce Mienniel et Aram Lee sur Auvio

Le griot malien Baba Sissoko est toujours très actif. Voici une nouvelle preuve avec cet enregistrement Griot Jazz réalisé avec l'équipage Jean-Philippe Rykiel, Madou Sidiki Diabate et Lansiné Kouyaté. Nous vous proposons un coup de sonde parmi les 15 plages de ce nouveau disque.



Wood and Steel est le nom du dernier travail discographique de Aram Lee et de Joce Mienniel réalisé au départ de deux flûtes, l'une coréenne en bambou et l'autre européenne en métal...Wood and Steel est aussi une rencontre franco-coréenne instrumentale originale avec la participation ponctuelle du chanteur chamane et percussionniste Minwang Hwang.

