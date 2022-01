Le Monde est un Village : Fahy & Crommen Quartet au Festival d'Art de Huy sur Auvio

Un épatant quartet?'pères-fils' au programme avec Kieran et Lorcan Fahy & Thierry et Téo Crommen ! Les quatre musiciens du Fahy & Crommen Quartet, aux nombreux atomes crochus, ont choisi leurs morceaux favoris issus des musiques traditionnelles et populaires irlandaises, québécoises ou américaines, en plus d'improvisations et de compositions, et ont fait résonner leurs violons, mandolines, guitare et harmonica à l'Espace Saint Mengold de Huy. Une bien jolie manière d'évoquer à la fois la famille, les racines et la transmission.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village