Le Monde est un Village : Myrddin et Imre De Cauter au Festival d'Art de Huy sur Auvio

Myrddin De Cauter a découvert très jeune la guitare flamenco qu'il étudiera auprès des plus grands, Gerardo Núñez, Manolo Sanlúcar... Sa technique, son goût de l'expérimentation et sa profonde sensibilité lyrique composent un univers musical unique. Au Festival d'Art de Huy, c'est en duo avec sa fille Imre, remarquable violoncelliste, qu'il s'est produit. La virtuosité et le sens lyrique de Myrddin, comme la chaleur et le son feutré du jeu d'Imre raviront vos oreilles ce mercredi...

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village