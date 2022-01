Le Monde est un Village : Guem sur Auvio

Né en Algérie et installé à Paris dans les années 70, Guem a pratiqué la musique traditionnelle et la musique transe dès son plus jeune âge. Ouvert non seulement aux percussions de tous horizons - africaines, orientales ou américaines-, mais aussi au métissage des genres, à travers maintes collaborations. Guem était surnommé l'homme aux mains d'or ou l'homme aux mille mains. Il nous a quitté en janvier 2021 et ce soir Le Monde est un Village lui rend hommage avec une entrevue provenant de nos archives.

