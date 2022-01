Le Monde est un Village : Les Violons de Bruxelles au Festival d'Art de Huy sur Auvio

Le quintet bruxellois célèbre la musique de Django Reinhardt dans une formule inédite : une seule guitare, trois violons et une contrebasse. Autour de Tcha Limberger (violon, chant), multi-instrumentiste de grand talent et digne héritier d'une famille de musiciens sinti, les musiciens des Violons de Bruxelles ont offert au public du Festival d'Art de Huy une prestation vivante et incarnée sur les traces de Django.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village