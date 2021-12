Emmené par le chanteur et accordéoniste Piet Maris, Mec Yek est composé de musiciens de Jaune Toujours et de deux chanteuses slovaques Katia et Milka Pohlodkova, qui colorent et animent le groupe. Au Festival d'Art de Huy, ce formidable orchestre tzigane... sans violon mais bourré d'énergie, a livré le tout nouveau répertoire de leur dernier disque :'Taisa', demain en rom?!

