La chanteuse belge aux origines marocaines Laïla Amezian s'est produite au Festival d'Art de Huy en trio avec Tuur Florizoone et Stephan Pougin. Nourrie de répertoires variés, Laïla nous emmène à la découverte de mélodies subtiles à la poésie riche et imagée, qu'explorent et habitent l'accordéon voyageur de Tuur et les subtiles percussions de Stephan.

