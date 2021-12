Le Monde est un Village : Las Lloronas au Festival d'Art de Huy sur Auvio

Immersion dans l'univers de trois jeunes musiciennes impliquées : Las Lloronas. Au travers de leurs guitares, accordéon, ukulele, clarinette, et bien sûr des harmonies de leurs voix, Sura Solomon, Amber in `t Veld et Marieke Werner ont partagé leur poésie polyglotte, féministe et intime, et le répertoire de leur récent album 'Soaked'. Générosité, sincérité et talent au programme d'une très belle soirée au Festival d'Art de Huy.

