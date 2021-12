Avec le répertoire blues de son dernier album `Salone', Baï Kamara Jr s'immerge dans ses racines africaines et en particulier dans celles de son pays d'origine, la Sierra Leone. Entouré des musiciens de son groupe The Voodoo Sniffers, le plus belge des musiciens sierra-léonais a livré une prestation généreuse et lumineuse au Festival d'Art de Huy.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village