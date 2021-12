L'accordéoniste voyageur Tuur Florizoone est gourmand de rencontres et de projets, dont Mixtuur, Tricycle ou le trio Massot, Florizoone & Horbaczewski. Au Festival d'Art de Huy cet été, c'est en solo qu'il a présenté le répertoire de son album 'Night Shift'. Imaginée et enregistrée pendant le confinement, de nuit, cette musique est à la fois intime, descriptive et entraînante, improvisée et mélodique.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village