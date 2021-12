Aurélie Dorzée, Tom Theuns et Michel Massot composent le trio Elixir. Au travers de la subtile alchimie de leurs voix, cordes et cuivres, et d'étranges instruments comme la viole d'amour, le mandolauto, le psaltérion ou le violon à clou, ils nous emmènent leur univers singulier et poétique. Un moment unique enregistré au dernier Festival d'Art de Huy.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village