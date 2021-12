Voix d’ici, Voix d’ailleurs Attention l’ici n’est pas forcément proche et l’ailleurs n’est sans doute pas où vous l’attendez… Des voix originales, singulières, amies de vos tympans ou beaucoup plus insolites se retrouveront dans notre proposition de ce vendredi. Elles chanteront la joie, la spiritualité, l’amitié, l’amour et certaines seront même très proches de l’esprit de Noël… Présentation : Didier MELON