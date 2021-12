Le Monde est un Village : Concert Astoria Movies sur Auvio

2021 marque le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla et au travers de concerts proposés par l'Ensemble Astoria et enregistrés par Le Monde est un Village, nous découvrons le maître argentin sous différentes facettes. Ce jeudi, c'est à sa carrière de musicien pour le cinéma que nous nous intéressons, puisque la musique de film fut pour lui une activité à part entière. On en découvre plusieurs pépites interprétées par Christophe Delporte et les musiciens d'Astoria à Arsonic - Mons.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village