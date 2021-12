Le Monde est un Village : Omar Pène sur Auvio

Le chanteur Omar Pène est de retour avec 'Climat', un nouvel album qui interpelle face aux répercussions des changements climatiques. Musicien engagé et figure influente de la scène musicale sénégalaise depuis la fin des années 70, avec notamment le Super Diamono, il représente, aux côtés de Youssou N'Dour et d'Ismaël Lô, l'un des `baobabs' de la chanson sénégalaise. Rencontre avec Omar, lien vivant entre les générations de publics et de musiciens.

