Le Monde est un Village : Pulcinella & Maria Mazzotta / Ivana Mer sur Auvio

Grifone est le titre de la dernière collaboration de l'Italienne Maria Mazzotta avec les quatre musiciens français de Pulcinella. Une étroite collaboration entre la chanteuse iconique des Pouilles et les artisans de Toulouse. Les amateurs de tarantelles et de folies plus ou moins douces seront aux anges.



Ivana Mer est originaire de la République Slovaque. Nous découvrirons quelques plages du nouvel album Earth de la chanteuse et musicienne. Ce dernier volume mélange instruments acoustiques et électroniques. Un disque contemporain fabriqué avec soin et art du détail...

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village