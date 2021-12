Le Monde est un Village : Yule / Claudio Prima i Seme sur Auvio

Quatre grandes voix de la musique celtique réunies sous la direction artistique de Pascal Chardome et Didier Laloy pour le projet Yule. Joanne McIver (Écosse), Uxia (Galice), Liam ó Maonlaí (Irlande) et Marthe Vassalo (Bretagne), proposent les mélodies les plus intenses de leurs cultures respectives. Une création qui se déroule jusqu'au 8 décembre à la Ferme du Biereau et qui sera suivie de six concerts. Didier Laloy et Uxia viennent nous en parler.



L'accordéoniste italien des Pouilles Claudio Prima et le quatuor à cordes Seme proposent le disque Enjoy qui contient de bons éléments classiques et traditionnels, de nombreuses compositions et une reprise chypriote. Les musiques de la Méditerranée sont bien présentes et l'ouvrage est une longue réflexion du compositeur. Il lui aura en effet fallu plusieurs années pour concrétiser cette réalisation complémentaire dans sa déjà riche discographie.

