Le Monde est un Village : Radio Lausberg sur Auvio

Issu de Calabre en Italie, le groupe folk Radio Lausberg propose un folk contemporain, attaché à la valorisation des chants et rythmes traditionnels de `l'aire Lausberg', comme on appelle cette région caractérisée par la richesse de ses dialectes. Composé de Giuseppe et Luca Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo Ciminelli, Corrado Aloise et Pasquale Ferrerr, le groupe nous fera découvrir sa proposition, en compagnie de Giacomo Lariccia.