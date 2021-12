Le Monde est un Village : Concert Césaria Évora sur Auvio

L'emblématique voix de la morna capverdienne nous réchauffera en ce début décembre. Elle avait 70 ans lorsqu'elle nous a quitté le 17 décembre 2011. Déjà dix années sans Césaria Évora ? Pas vraiment puisque nous avons l'occasion de l'écouter via ses nombreux disques et grâce à quelques concerts choisis dont celui-ci, enregistré en 1998 au Stadsschouwburg de Nijmegen aux Pays-Bas. Elle y était rejointe par le chanteur Tito Paris, qui a écrit et composé pour elle de nombreuses mornas et coladeiras.

