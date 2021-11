Le Monde est un Village : Mamaliga Orkestar / Marvara sur Auvio

La clarinettiste Aurélie Charneux et la chanteuse Lise Oustric viennent nous faire découvrir `Da', le premier album de Mamaliga Orkestar. Autour de chansons et mélodies tsiganes, le quintet imaginé par Aurélie et Silvia Guerra (accordéon), rejointes par Clem Thomas (basse) et Dorothée Pietquin (batterie), propose un répertoire original construit autour d'identités multiples.



Marvara, alias Marieke Van Ransbeeck, est une musicienne belge, adepte incontestée de cornemuses, flamande, française, suédoise ou musette. Elle chante aussi. Sur son nouveau disque `High On Life', elle se produit avec des musiciens danois et suédois.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village