Le Monde est un Village : Margaux Lienard et Julien Biget / Changys Baglaash sur Auvio

Avec leur album `Don't go dancin', Margaux Liénard & Julien Biget réunissent les répertoires folk et blues dans une alternance d'airs traditionnels ou originaux , relus et ré-interprétés avec un violon d'amour et un bouzouki grec. Douze titres intemporels et élégants et un duo organique dont Margaux et Julien viennent nous parler...



Une yourte, du bétail , des montagnes, des chants de gorge... Nous sommes exactement sur le territoire de la République de Tuva avec ce nouveau disque `Khöömei Beat' de Changys Baglaash

qui nous permet de réaliser à distance un étrange et magnifique voyage avec ce quintet de musiciens complétement investis.

