Le Monde est un Village : Tamala LIVE à la Petite Fabriek (Tournai) sur Auvio

Un LIVE à l'appréciable et indéniable goût de voyage nous attend ce jeudi avec Tamala ! Dans le cadre chaleureux de la Petite Fabriek, le virtuose de la kora Bao Sissoko, le chanteur et griot sénégalais Mola Sylla et le violoniste belge Wouter Vandenabeele proposeront des titres tout neufs de `Lumba', leur dernier album. Bienvenue pour un aller-retour insolite et généreux entre la Belgique et le Sénégal

