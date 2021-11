Le Monde est un Village : Daniel Garcia Trio sur Auvio

Le pianiste Daniel Garcia est de retour ces soirs-ci avec un nouveau disque baptisé Via de la Plata réalisé en trio. Claviers, contrebasse et batterie illuminent ce chemin très espagnol nous rapprochant de Salamanque mais aussi de compositeurs comme Manuel de Falla, Gerardo Nunez, Federico Garcia Lorca ou encore de musiciens invités tels qu'Ibrahim Maalouf et Anat Cohen. Un disque vivant, un clin d'œil à l'histoire d'une ville.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village