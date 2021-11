Le Monde est un Village : Concert Ballaké Sissoko and Guests sur Auvio

Le joueur de kora malien Ballaké Sissoko s'est produit en juin dernier à Paris à l'occasion de la Fête de la Musique, rejoint par des invités dont Piers Faccini, Camille, Arthur Teboul (Feu Chatterton) et Oxmo Puccino. Nous découvrons ce concert enregistré par FIP radio aux ¿Arènes de Lutèce¿ de la Ville Lumière. Ballaké est un incroyable musicien ouvert aux rencontres et cette expérience atteste une fois encore son appétence aux musiques et aux influences croisées. Présentation : Didier MELON