À la veille de la journée des Droits des Enfants, Le Monde est un Village propose quelques heureux moments de rencontres entre des parents et leurs enfants, entre des frères et sœurs et élargira même son propos avec des cousins et des neveux par exemple. Avec notamment les familles Diabate ou Savall… Bienvenue dans ces différents esprits de familles ! Présentation : Didier MELON