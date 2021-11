Le Monde est un Village : Bonga Jean-Baptiste / Octantrion sur Auvio

`Boula' de Bonga Jean-Baptiste - Jean-Baptiste est né en Haïti et a une profonde relation familiale avec le Vodou. On l'a vu ou entendu aux côtés de Boukman Eksperyans, des Rolling Stones, Emeline Michel ou de Salif Keita par exemple... Son disque `Boula' offre une très large gamme de rythmes et de larges pages de traditions ou plus personnelles. Bonga est assurément un véritable mégaphone de la culture haïtienne. `CD II' de Octantrion - Actif depuis 2014, le duo de Gaëdic Chambrier et Eléonore Billy se partage entre cistres, mandoloncelle, guitare-harpe, nyckelharpa ou violon hardingfele, rejoints sur certains titres par six musiciens et une voix. La thématique du corbeau présente dans les cultures païennes nordiques est devenue le lien des titres du disque, alternant traditionnels islandais et suédois et compositions. Présentation : Didier MELON