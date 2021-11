Le Monde est un Village : Tamala / Barbora Xu sur Auvio

Le trio Tamala sera à l'affiche d'un LIVE le 25 novembre prochain à la Petite Fabriek de Tournai. Avant de savourer le répertoire de leur nouvel album en direct et en public, nous vous proposons de découvrir les musiciens au travers d'un portrait musical réalisé par Jean-Bernard Rauzer. Rencontre avec Bao Sissoko, Mola Sylla et Wouter Vandenabeele dans le jardin du Théâtre du Peruchet à Ixelles. `Olin Ennen' de Barbora Xu - Originaire de la République Tchèque, Barbora Xu vit à présent sur une île finlandaise et jetter des ponts entre l'Est et l'Ouest. Son premier album contient des sonorités de kantelé (instrument finlandais) et le guzheng ( instrument millénaire chinois). Deux instruments à cordes qui portent la voix de la jeune Barbora exposant des poèmes chinois. Une artiste à suivre ! Présentation : Didier MELON