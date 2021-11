Le Monde est un Village : Concert Flygmaskin Dérive à Première Esquisse 2021 sur Auvio

Flygmaskin Dérive est le projet personnel et envoûtant de deux amis complices : Julien De Borman (accordéon diatonique) et Sébastien Willemyns (claviers, violon). En véritables créateurs, ils ont imaginé une texture de notes, une enfilade de sons, une émergence de voix pour une myriade de vibrations reposant sur un fil rouge narratif. Pour Première Esquisse 2021, ils ont convié un trio de cordes, un percussionniste et une auteure impliquée pour donner corps et perspectives à leur cheminement. Présentation : Didier MELON