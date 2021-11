Le Monde est un Village : High Jinks Delegation sur Auvio

Les membres de la formation High Jinks Delegation l’avaient annoncé, il est entre nos mains : le nouveau disque One For The Road est sorti ! Treize titres et cette sacrée ambiance nous plongeant dans une certaine époque américaine, époque des jug bands et d’une musique organique sans sophistication et avec un sens généreux du partage. Explication sur ce nouvel album avec les protagonistes ce mardi ! Et si d’aventure vous aviez envie de replonger dans le répertoire de l’album précédent, n’hésitez pas un seul instant en revivant le LIVE enregistré au Centre Culturel de Huy ! Présentation : Didier MELON Présentation : Didier MELON