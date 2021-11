Le Monde est un Village : Concert Super Ska à Première Esquisse sur Auvio

Artistes et public étaient réunis il y a quelques jours au Théâtre 140 pour Première Esquisse. Nous vous proposons de découvrir cette 6e édition en première diffusion ces jeudis 4 et 11 novembre sur La Première ! Ce jeudi, c’est Super Ska qui nous emporte dans l’univers de son nouvel album Super Nova, avec plusieurs chanteuses et chanteur. De quoi faire le plein de vitamines et de bonnes énergies ! Présentation : Didier MELON