Le Monde est un Village propose soir après soir l'écoute d'artistes issus de la diversité. Ce lundi, un focus particulier sera porté à des associations d'artistes d'origines et univers différents. Parfois étonnantes, ces réunions diverses se sont révélées porteuses et intéressantes. Avec Catrin Finch et Seckou Keita, Emre Gültekin et Guo Gan, Urna et Kroke, Dizzy Mandjeku et Alé Kumá, ... Présentation : Didier MELON