Piers Faccini est ce musicien doué pour les mélodies et pour les rencontres. Il semble ouvert à maintes sonorités et collaborations musicales et culturelles. Histoire d’avoir un juste reflet de son Art, nous le retrouvons ce jeudi en duo avec le joueur de guembri (basse d’Afrique du nord) Karim Ziad. Un concert enregistré aux Arènes de Lutèce à Paris. Présentation : Didier MELON