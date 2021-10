Vocaliste, musicien, comédien, Bernard Massuir nous ouvre ses goûts et affinités lors d’une Carte Blanche qui sonne et résonne comme une définition de l’être en mouvement qu’il est. Bernard est un homme en marche constante et infinie. Avec sa seule voix, il nous offre le Monde… dans quelles directions va-t-il nous inviter ? On le découvre ce mercredi Présentation : Didier MELON