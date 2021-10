Le Monde est un Village : Celmaca Duo / Monoswezi sur Auvio

‘Cantando Historias’, premier album du Celmaca Duo, est né de la passion de Patricia et Osvaldo Hernandez pour les musiques et instruments d’Amérique Latine. Ils nous proposent de découvrir les histoires de divers personnages fascinants qui ont croisé leur route. Un répertoire dont nous parle Osvaldo, avant sa présentation en concert le 13 novembre chez Muziekpublique à Ixelles. ‘Shanu’ de Monoswezi - Dans la langue Shona du Zimbabwe, Shanu signifie cinq. Et c’est le cinquième album d’un quintet emmené par la chanteuse et joueuse de mbira (piano à pouces) Hope Masike. L’album nouveau contient neuf plages principalement enregistrées en Norvège et mâtinée de touches électroniques. Présentation : Didier MELON