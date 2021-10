Le Monde est un Village : Mec Yek/ Rodrigo Leão sur Auvio

L’accordéoniste Piet Maris nous rejoint en studio avec sous le bras le disque tout neuf de Mec Yek : ‘Taisa’, ‘demain’ en rom. Mec Yek est composé de musiciens de Jaune Toujours et de Katia et Milka, deux chanteuses slovaques qui colorent et animent le groupe actif au présent et lorgnant déjà sur demain… ‘A Estranha Beleza Da Vida’ de Rodrigo Leão : Rodrigo a bien sûr été un des artisans du succès mondial du groupe portugais Madredeus. Ces jours-ci, il célèbre le 25e anniversaire de sa carrière solo construite de multiples audaces, créations, compositions, projets, bandes originales. Nous écoutons quelques titres de son dernier album, qui annonce également un retour sur scène. Présentation : Didier MELON