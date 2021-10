Le Monde est un Village : Concert Sousou et Maher Cissoko sur Auvio

Assurément c’est une histoire de suds. Maher vient d’une famille de griots du sud du Sénégal. Sousou, elle, est originaire de la petite ville de Höör située dans le sud de la Suède. Ils pratiquent, par amour et par plaisir, la musique en duo. Sousou et Maher aiment aller au-devant des gens pour partager leurs créations sensibles et originales mixées de sonorités d’Afrique de l’Ouest et de réalités de folk suédois. Etonnant duo pour un étonnant mélange... Présentation : Didier MELON