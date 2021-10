Le Monde est un Village : Carte Blanche à Monique Gelders sur Auvio

Monique Gelders est accordéoniste, chanteuse et comédienne. Vous la connaissez peut-être avec l’ensemble O’Tchalaï, à moins que ce ne soit avec les Baladins du Miroir. Récemment, Monique s’est lancée dans l’enregistrement du CD ‘Bons Baisers des Balkans’ avec le Chœur Droba Mleczna et plus récemment encore, elle a poussé la porte de notre studio avec des disques qui ont influencé ou déterminé son parcours composé de rencontres et de voyages. Présentation : Didier MELON