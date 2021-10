Le Monde est un Village : Naragonia / Omar Sosa et Seckou Keita sur Auvio

Nouvel album pour le duo Naragonia de Pascale Rubens et Toon Van Mierlo, ‘The Guesthouse Sessions’ a été réalisé pendant le confinement avec des amis musiciens invités dans leur studio à domicile. Philippe Laloy, Maarten Decombel, Jo Zanders, Tristan Driessens, Simon Leleux, entre autres, ont prêté leur talent et leur savoir-faire à cette aventure devenue commune. Ils ont rompu l’isolement en se rencontrant, en toute sécurité, et en imaginant ces moments de complicité. ‘Suba’ de Omar Sosa et Seckou Keita – Voilà le petit dernier de ces deux fantastiques musiciens cubain et sénégalais. Rappelez-vous, en 2017 ils nous avaient déjà proposé le succulent disque ‘Transparent Water’. Les revoici avec leurs piano et kora, une communion enregistrée aussi pendant le confinement de 2020... Présentation : Didier MELON