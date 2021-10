Le Monde est un Village : Solia / Rodrigo Leão sur Auvio

Avec leur duo Solia, Raquel Gigot et Marielle Van Camp ont entrepris de mettre à l'honneur les airs et chants traditionnels de Wallonie, tout un patrimoine précieux et vivant qu'elle réarrangent, modernisent ou dont elles s'inspirent dans leur compositions. Raquel reste fidèle à son accordéon et Marielle se partage entre violon et nyckelharpa. Elles jouent, chantent et en notre compagnie elles expliquent leur joli travail enregistré sur le très récent disque `Tous Les Parfums'. `A Estranha Beleza Da Vida' de Rodrigo Leão : Rodrigo a bien sûr été un des artisans du succès mondial du groupe portugais Madredeus. Ces jours-ci, il célèbre le 25e anniversaire de sa carrière solo construite de multiples audaces, créations, compositions, projets, bandes originales. Nous écoutons quelques titres de son dernier album, qui annonce également un retour sur scène. Présentation : Didier MELON