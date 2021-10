Le Monde est un Village : Brésil / Mehdi Haddab et Hamdi Benami sur Auvio

Rodrigo Amarante avec `Drama', Luca Argel avec `Samba de Guerrilha', Luana Flores avec `Nordeste Futurista' voici quelques nouvelles productions brésiliennes repérées par Zjakki Willems. En sa compagnie nous définissons les personnalités et les styles abordés. Focus CD `Nuba Nova' de Mehdi Haddab et Hamdi Benami - Deux ambassadeurs de la musique algérienne sont ici réunis, Mehdi Haddab est un ambassadeur de l'oud électrique (Ekova, Speed Caravan). Cheikh Hamdi Benami est violoniste et ambassadeur du Malouf. Ils ont choisi des morceaux variés pour une relecture du passé, une reformulation contemporaine. Ce disque est aussi particulier dans la mesure où Hamdi Benami est décédé juste après l'enregistrement, à l'âge de 77 ans. Il est un des musiciens victimes de la Covid... Présentation : Didier MELON