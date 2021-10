Le Monde est un Village : Concerts Brosella Brussels Balkan sur Auvio

Suite de notre incursion de l’été dernier au festival Brosella ! Au pied de l’Atomium, nous avons enregistré les concerts du Brussels Balkan Orchestra emmené par Nicolas Hauzeur, et leur répertoire traditionnel bulgare, roumain et grec, de Madou, figure historique de la chanson flamande, et d’un guitariste a la famille décidemment très musicienne, Myrddin de Cauter. Extraits choisis ce jeudi ! Présentation : Didier MELON